C’è una storia che in questi giorni sta commuovendo il mondo: un imprenditore di Montgomery, Alabama, sta vendendo il suo ristorante “Texas Kaiserhof Restaurant and Wunderbar” dopo aver scoperto che una delle sue cameriere ha il cancro al cervello.

Lei si chiama Michael De Beyer ha 17 anni e le è stato diagnosticato un tumore al cervello delle dimensioni di una pallina da golf.

Non ha l'assicurazione sanitaria e non può pagarsi le cure mediche. Per questo motivo, il signor De Beyer, suo titolare, ha deciso di mettere all'asta il ristorante tedesco per finanziare le sue cure.

Anche la madre e la sorella di Michael lavorano in quel ristorante.