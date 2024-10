Nel mondo

Rivelato dal Daily Telegraph di Londra insieme a Channel Four, un'emittente televisiva privata britannica, l'imbroglio comprende una registrazione video in cui Christopher Forsyte, un agente della Fifa a stretto contatto con la federcalcio della nazione africana, dice senza mezzi termini ai suoi interlocutori, due presunti uomini d'affari coinvolti nel giro delle scommesse, che ogni match truccato costerà loro 170 mila dollari (circa 120 mila euro): "Voi dovete venire da noi e dirci che risultato volete. Noi ci rivolgeremo agli arbitri che abbiamo già unto di denaro e faranno quello che gli diciamo. E voi guadagnerete quello che volete" (sottinteso: con le scommesse)