Un individuo condannato all'ergastolo dalla Crown Court di Belfast, in Irlanda, per aver molestato online minorenni in tutto il mondo dovrà scontare almeno 20 anni di prigione prima di poter richiedere la libertà vigilata. Alexander McCartney, 26 anni, originario di Newry nell'Irlanda del Nord, è stato riconosciuto colpevole di 185 capi d'imputazione e ha preso di mira oltre 3.500 minori utilizzando false identità su internet, coinvolgendo 70 vittime identificate.

Una delle sue vittime, una ragazzina di 12 anni residente negli Stati Uniti, si è suicidata a causa delle sue azioni, mentre il padre della giovane si è tolto la vita 18 mesi dopo. McCartney diventa così la prima persona nel Regno Unito a essere condannata per l'omicidio colposo di un individuo al di fuori del paese.

Utilizzando diverse piattaforme online e 64 dispositivi informatici, ha seminato paura e sofferenza in migliaia di famiglie in Europa e America, principalmente contattando i minori tramite Snapchat, ma anche tramite Instagram e Kik.

Durante il periodo criminale tra il 2013 e il 2019, McCartney ha ingannato le sue vittime utilizzando foto ottenute da altre ragazze, fingendo di essere qualcuno che non era per avvicinarsi a nuove potenziali vittime.