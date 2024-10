La ventenne modella Mayka Kukucova, che in passato ha lavorato anche per H&M, è accusata di aver ucciso il suo ex, il milionario britannico Andrew Bush, 48 anni, ricco gioielliere inglese.

L’uomo è stato ucciso con colpi di pistola alla testa nella sua lussuosa villa in Spagna, a Estepona, sulla Costa del Sol.

I due giovani si erano appena lasciati e il milionario inglese era in vacanza con la nuova compagna, quando, sabato scorso, i due sono rientrati nella villa e ad aspettarli c’era proprio la modella che ha chiuso fuori dalla porta la nuova fidanzata dell’ex.

Cosa sia accaduto in casa non si sa.

Pochi minuti dopo però, come ha spiegato la nuova fidanzata, Mayka Kukucova è fuggita con l’ Hummer dell’ex.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno sfondato la porta e trovato il milionario riverso in una pozza di sangue. Accanto al cadavere c’era un’arma.

Della bionda modella slovacca non c’è traccia, su di lei pende un mandato di cattura.

Per gli investigatori che stanno tentato di ricostruire quanto accaduto all’interno di quella villa, il movente è la gelosia.