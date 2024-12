Un'indagine è in corso per determinare la possibile causa di una misteriosa malattia che ha causato diverse morti nella Repubblica Democratica del Congo, secondo quanto riportato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

L'OMS ha inviato un team di esperti per indagare sull'origine della malattia, considerando come possibili agenti patogeni respiratori come l'influenza o il Covid-19, insieme ad altri microrganismi come la malaria e il morbillo.

Fino a quando i risultati dei test di laboratorio non saranno disponibili, la causa rimarrà sconosciuta, come spiegato dagli esperti. L'OMS si impegna a condividere ulteriori informazioni sulle indagini in corso non appena saranno disponibili.