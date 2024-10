Una nave oceanografica aveva già avvistato nel giugno scorso il velivolo che non lasciava dubbi: era quello su cui viaggiava l’imprenditore Vittorio Missoni, la moglie e altri due amici della coppia.

Soltanto nella giornata di ieri, però, sono state portate a termine le operazioni di recupero dei corpi di cinque persone, i quattro italiani e il copilota.

Manca all’appello il pilota dell’aereo, ma in merito alla sua scomparsa non si conoscono particolari. Resta ancora in piedi l’ipotesi di un’ azione di sabotaggio del velivolo. L’episodio della sua scomparsa risale al 4 marzo scorso, quando decollò da Los Roques in direzione Caracas. L’aereo non arrivò a mai destinazione e si persero le sue tracce appena dopo la partenza. Le ricerche non conobbero soste, ma soltanto a giugno il relitto venne avvistato in fondo al mare dell’arcipelago di Los Roques.

Ieri il recupero dei corpi.