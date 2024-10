Nuova, pericolosa provocazione da parte di Pyongyang. La Corea del Nord, infatti, ha lanciato un missile balistico che ha sorvolato il Giappone. A dare notizia del test sono stati i vertici militari sudcoreani.

I vertici nordcoreani avrebbero lanciato un missile balistico a medio raggio, che ha sorvolato la parte orientale dell’arcipelago giapponese, raggiungendo una distanza di 4.500 chilometri e un’altitudine di 970, prima di finire nell’Oceano Pacifico. Nella notte Tokyo ha diramato un allarme aereo e i residenti di Hokkaido e Aomori sono stati svegliati dalle sirene e invitati a rimanere all’interno degli edifici o a raggiungere i rifugi più vicini.

Il missile balistico intercontinentale (Ibm) avrebbe lo scopo di trasportare a lungo raggio di ordigni nucleari capaci di raggiungere altezze significative e quindi di coprire una gittata superiore ai 5500 km. In questo caso ha coperto una distanza mai raggiunta prima dalle autorità di Pyongyang ed è anche arrivato ad un’altezza di 1000 chilometri, più in alto della Stazione Spaziale Internazionale.

Il premier giapponese, Fumio Kishida, ha definito il lancio un "atto oltraggioso". "Ho dato istruzione di verificare eventuali danni causati dalla possibile caduta di oggetti, di raccogliere e analizzare le informazioni e cooperare con gli alleati", ha dichiarato il capo del governo.

L'atto ostile della Corea del Nord arriva nel momento in cui Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud stavano lavorando per rafforzare le loro difese proprio in risposta alla minaccia rappresentata da Pyongyang.