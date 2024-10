"Mio figlio per il suo 15esimo compleanno ha espresso due desideri: guidare l'auto e avere amici. Aiutatemi". L'Sos di un papà britannico con figlio autistico è diventato virale su Twitter commovendo star di Hollywood come Russell Crowe e Mark Hamill, i quali hanno inviato i loro auguri di buon compleanno.

Sono 122mila gli utenti che da tutto il mondo hanno risposto all'appello del papà. "E' incredibile", il commento dell'uomo, Kev Harrison, 52 anni di Arnold, Nottinghamshire, di fronte a una simile manifestazione di solidarietà. "Davanti a questa risposta globale Daniel è impazzito di gioia", ha riferito il padre alla Bbc. "Lui frequenta una scuola per bambini con bisogni speciali, gioca in cortile da solo, non ha amici e finora è stato invitato a solo tre feste di compleanno".

"Quando gli ho mostrato tutti quei tweet, ha fatto salti di gioia", ha ribadito Kev Harrison.