Il ministro della Difesa Mario Mauro, nel corso di un’audizione al Senato davanti alle commissioni congiunte di Difesa, Esteri e Politiche europee, in vista del consiglio europeo della difesa di dicembre 2013 ammette: “Si dice che se ci ritiriamo dal programma per i caccia F35 non avremo penali. Ma abbiamo già speso 3 miliardi e mezzo di euro per la portaerei Cavour che dovrebbe ospitare gli F35 a decollo verticale. Allora non capiremmo per quale ragione abbiamo speso quei soldi”.

Il ministro ha inoltre ricordato che in Europa le portaerei in servizio sono rimaste due, la nostra Cavour e la francese Charles de Gaulle. La spesa per la difesa in Europa "non è nè "unica", nè "coordinata" fra i 27 Stati membri" e questo crea "una pluralità di eserciti nazionali più piccoli e meno capaci", ha poi affermato il ministro della Difesa.

Complessivamente l'Europa spende per la difesa più che la Russia, la Cina e il Giappone messi insieme, ma «l'inefficienza sta nel fatto che ciascuno dei 27 Paesi membri va sostanzialmente per la sua strada», ha concluso il ministro.