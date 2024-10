Sono oltre 218.000 i migranti che hanno attraversato il Mediterraneo nel solo mese di ottobre.

E’ quanto reso noto l'Alto Commissariato Onu per i rifugiati, Unhcr. Si tratta di un numero mensile record, superiore al totale di tutti i migranti arrivati nel 2014, pari a 216.054.

Più della metà di loro sono fuggiti dalla guerra civile in Siria. Il portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha spiegato che i dati mostrano anche una quantità impressionante di arrivi in un singolo giorno nel corso del mese: il 20 ottobre, ben 10.006 persone sono sbarcate in Grecia.