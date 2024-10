Migranti, Parigi avverte Roma. "Se l'Italia persiste, ci saranno conseguenze" dice in un'intervista al quotidiano 'Le Parisien' la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna. La Francia mette, quindi, in guardia il nostro Paese, dopo il rifiuto di accogliere la Ocean Viking.

Colonna, denuncia "la mancanza di umanità" dell'Italia, in riferimento alla vicenda della nave che alla fine ha attraccato a Tolone, in Francia. "La decisione è scioccante. Questi metodi non sono accettabili. E' una fortissima delusione", afferma la responsabile della diplomazia transalpina.

La ministra francese aggiunge, poi, "che ci saranno conseguenze se l'Italia persiste in questo atteggiamento... L'Italia non rispetta né il diritto internazionale, né il diritto marittimo. La regola è quella del porto sicuro più vicino: la nave era in prossimità delle coste italiane", dichiara.