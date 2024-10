Il governo francese sta pensando di regolamentare l'acquisto del materiale che consente gli attraversamenti della Manica verso il Regno Unito, in particolare, introducendo il divieto d'acquisto di imbarcazioni con denaro contante: è quanto riferito dal ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, nel corso di un'audizione al Senato di Parigi.

Rispondendo ad una domanda sulla situazione migratoria a Calais, a tre settimane dalla tragedia del mare che ha causato la morte di 27 persone, il ministro ha promesso un'azione più efficace contro le "filiere di materiale", parallelamente alle filiere migratorie.

"Potremmo immaginare fatture obbligatorie sull'acquisto di imbarcazioni - afferma -. Pagamenti che non potrebbero essere effettuati in contanti ma unicamente pagamenti con carta elettronica o bonifici. Questo ci consentirebbe di risalire alle reti (di trafficanti, ndr.), il che oggi non è possibile".

Il ministro ha poi aggiunto che intende evidenziare la questione in occasione di un incontro previsto per la prossima settimana con l'omologa tedesca.