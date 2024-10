Una barca con a bordo "95 persone in grave pericolo in acque internazionali". Lo riporta in un tweet Alem phone. "Il motore non funziona e c’è una tempesta in arrivo", si legge ancora. La piattaforma di sostegno migranti chiede "soccorsi immediati" e sollecita la Guardia costiera italiana e le forze armate maltesi: "Non attendete un respingimento, non lasciate annegare anche loro".

"Intervenite prima che sia troppo tardi", scrive ancora. In un altro tweet Alarm phone riporta le parole dei migranti: "Il mare è tanto, le onde altissime, la barca è piccola. Moriamo tutti, tra poco, se non mandate aiuto. Per favore, mandate qualcuno, c’è tanta acqua nella barca". Queste alcune delle parole delle persone in pericolo in acque internazionali. Intanto viene segnalato il "sesto salvataggio della Sea Watch 4 in 72 ore".

"Abbiamo soccorso 51 persone su una barca di legno con doppio ponte. Dopo i due rescue delle ultime ore, a bordo della Sea-Watch 4 ci sono 455 persone che hanno bisogno e diritto di sbarcare il prima possibile in un porto sicuro", scrive la Sea Watch su Twitter.