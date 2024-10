“La nostra Bandiera è testimone della fierezza e dell’unità del nostro popolo e in essa è custodita la nostra storia comune. È il simbolo di chi non smette mai di onorarla e difenderla e per i militari della Brigata Sassari rappresenta la ragione della sua unità, delle sue tradizioni e il ricordo dei caduti. È in nome di questi valori che i Diavoli Rossi operano per garantire la pace nelle aree più travagliate del mondo. Un caloroso ringraziamento a 𝑺𝒖 𝑩𝒂𝒃𝒃𝒖 𝑴𝒂𝒏𝒏𝒖 Generale Andrea Di Stasio e a tutti gli uomini e donne della Brigata Sassari che tengono alta la Bandiera della nostra Terra che ho avuto l'onore di donare insieme al Presidente Christian Solinas, in occasione della partenza in Libano. Viva la Sardegna. Viva la Brigata Sassari. Bandiera che oggi esprime anche quel senso di vicinanza della Sardegna al popolo Libanese per la tragedia di Beirut. Forza Paris Dimonios”.

Così il Presidente del Consiglio regionale, Michele Pais nel commentare il bellissimo scatto fotografico del Generale, Andrea Di Stasio: quella bandiera è stata consegnata nelle mani dell'Ufficiale dell'Esercito, da Pais all'aeroporto di Elmas, pochi minuti prima della partenza dei "Sassarini" alla volta di Beirut.