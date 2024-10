Le foto-notizie che vedete raccontano gli attimi di paura vissuti da Pamela Rauseo, la donna che a Miami ha salvato il nipotino di 5 mesi, in crisi respiratoria.

La zia si trovava in macchina, in autostrada, con il piccolo quando si è accorta che Sebastian, così si chiama il bambino, non respirava più.

La forza di questa donna è stata quella di non farsi prendere completamente dal panico. Ha subito praticato la respirazione bocca a bocca al nipotino salvandoli così la vita. Nelle immagini successive a quella della stessa respirazione, si vede la zia sfogare, nel pianto, la tensione dei momenti drammatici vissuti.