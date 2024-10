Almeno 29 persone hanno perso la vita nell'esplosione avvenuta al mercato dei fuochi di artificio di San Pablito, in Messico.

Lo ha reso noto il governatore dello stato federato del Messic, Eruviel Avila Villegas. In 26, è stato spiegato, hanno perso la vita sul posto mentre tre persone sono morte in ospedale per le ferite riportate. In conferenza stampa il governatore ha anche detto che feriti ammontano a 72.

Tultepec è conosciuta per essere la capitale della pirotecnia in Messico e, con i suoi 300 negozi a tema, San Pablito è uno dei principali mercati della pirotecnia. Almeno duemila persone si trovavano al mercato in vista delle celebrazioni di fine anno.