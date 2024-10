Novità in casa Nestlé.

Da oggi le frasi contenute nei baci perugina si potranno personalizzare.

"Con l'operazione "I miei baci per te" - ha spiegato la Nestlè proprietaria del marchio, per raggiungere il cuore del partner, destinare un pensiero a genitori o figli, o esprimere i propri sentimenti agli amici, basterà collegarsi a www.shop.baciperugina.it e decidere se scrivere un unico messaggio, tanti o una composizione. Si creerà così un'esclusiva dedica per raccontare i propri sentimenti, e la propria scatola verrà confezionata a mano con cura e dedizione presso la fabbrica del cioccolato Perugina e arriverà direttamente a destinazione".

Una vera rivoluzione dei Baci Perugina, creato nel 1922 da Luisa Spagnoli.