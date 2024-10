"Dobbiamo essere coscienti del fatto che ci troviamo in una pandemia, e che si tratta di un evento particolare. Si può probabilmente dire che si tratta di un evento che avviene una volta ogni secolo".

Così la Cancelliera tedesca Angela Merkel a Berlino, in conferenza stampa, in risposta alle domande nel giorno in cui in Germania è scattato il semi-lockdown.

"Abbiamo quattro lunghi mesi invernali davanti a noi - ha dichiarato -. La luce alla fine del tunnel è abbastanza lontana". "Questa è come una catastrofe naturale", ha affermato in conclusione.