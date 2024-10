La Bbc , emittente tv britannica, ha pubblicato un articolo di inchiesta che ha coinvolto oltre 100 dipendenti e la catena di fast-food americana McDonald's e dal quale sarebbe emerso che è emerso che i lavoratori, alcuni attuali e alcuni no, vengono costantemente abusati e molestati sul luogo di lavoro .

Gli intervistati hanno denunciato aggressioni sessuali, molestie, episodi di omofobia, razzismo e bullismo . " I dipendenti, alcuni di appena 17 anni , vengono palpeggiati e molestati quasi regolarmente ", fa sapere l'emittente.

“ Abbiamo fallito ”, il mea culpa di McDonald's . Il colosso del mondo fast food, che conta più di 170mila impiegati e 1.450 ristoranti, si è " profondamente scusato ", aggiungendo che tutti i dipendenti meritano di lavorare in un luogo sicuro, rispettoso e inclusivo. L'inchiesta della Bbc ha preso il via un febbraio, quando la società ha firmato un accordo legalmente vincolante con la Commissione per l'uguaglianza ei diritti umani (Ehrc) in cui si è impegnata a proteggere il proprio personale dalle molestie sessuali.

Tre quarti dei dipendenti hanno un'età compresa tra i 16 ei 25 anni, per molti si tratta di un primo lavoro .