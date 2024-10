Diverse decine di persone radunatesi per diffondere il Covid-19. E' successo ieri a Tenerife, dove la Guardia Civil e la polizia del comune di La Orotava hanno sgomberato una spiaggia della popolarissima meta turistica delle Canarie, in Spagna. A riferire il "piano" organizzato dal gruppo di persone i media locali.

Nei giorni scorsi era stato intercettato sui social il gruppo del raduno: "Un campeggio nel fine settimana per favorire la diffusione del Covid-19", ha dichiarato l'assessore alla sicurezza di La Orotava, Narciso Perez, spiegando come il rapido intervento degli agenti abbia impedito un raduno più massiccio, e quindi potenzialmente più pericoloso.

"Nonostante la spiaggia di Los Patos sia chiusa al pubblico da anni a causa del pericolo frane - ha riferito Perez - ci sono molte persone spericolate che ogni fine settimana scendono su questa spiaggia non solo per fare il bagno ma anche per campeggiare".