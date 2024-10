E' partito oggi, per 500mila studenti italiani, l'esame di Mauturità. Gli studenti sardi giunti al grande appuntamento sono 13mila e questa mattina stanno affrontando la prima prova con lo svolgimento del tema di italiano.

Sei ore a disposizione per sviluppare le tracce proposte. Per l'analisi del testo è stata proposta agli studenti la poesia "Ride la gazza, nera sugli aranci" di Salvatore Quasimodo. Per il saggio breve artistico-letterario il tema preso in considerazione è "Il dono", per quello socio-economico il tema è "Le nuove responsabilità", per quello storico-politico il tema è "Violenza e non violenza: due volti del '900" mentre per quello tecnico-scientifico è "Tecnologia pervasiva". Per quanto riguarda il tema storico, invece, gli studenti dovranno riflettere sulle differenze tra l'Europa del 1914 e quella di oggi mentre per il tema di attualità si dovrà commentare la posizione dell'architetto Renzo Piano sulla questione del "rammendo delle periferie".