Sono sempre più in voga i matrimoni “vietati ai bambini”: nessun dress code da rispettare, nessuna regola imposta tranne quella, voluta dagli sposi, di lasciare tutti i più piccoli in casa, nonostante non tutti gli amici e parenti siano d’accordo.

Una futura sposa, come riporta Leggo, si è sfogata su Reddit raccontando la propria situazione: dai motivi per la scelta di un matrimonio childfree al litigio con la cognata, mamma di un neonato, che ha minacciato di non presentarsi alle nozze.

“Tra pochi mesi sposerò il mio fidanzato e stiamo ultimando tutti i dettagli per il nostro grande giorno. Una cosa che ha causato un po' di tensione è il fatto che mia cognata abbia appena ha avuto un bambino poche settimane fa e ha insistito per portarlo al matrimonio” ha scritto la futura moglie.

“Abbiamo chiarito fin dall'inizio che non vogliamo bambini al nostro matrimonio, poiché vogliamo che sia una cerimonia per soli adulti. Lo abbiamo comunicato a tutti i nostri ospiti, incluso mia cognata, ma lei si è opposta e ha detto che non può assolutamente lasciare il suo neonato a casa”.

“Questo è il nostro giorno speciale e abbiamo programmato che fosse in un certo modo. Non è giusto che lei ci venga contro, è irragionevole – ha scritto ancora la sposa spiegando che a quel punto la cognata l'ha minacciata di non presentarsi alle nozze - Forse esagero, ma allo stesso tempo non voglio scendere a compromessi su ciò che abbiamo programmato per il nostro matrimonio" ha concluso.