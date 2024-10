L’impennata dei contagi nelle ultime settimane ha portato il Marocco a disporre il ritorno del lockdown a Casablanca.

Le scuole sarebbero dovute riaprire oggi, ma invece resteranno chiuse per almeno due settimane. Lo riporta l’Ansa che spiega anche che le strade in uscita da Casablanca per le principali città sono state chiuse a partire da mezzogiorno, con viaggi consentiti solo con "autorizzazione eccezionale" rilasciata dalle autorità locali.

Da quando ha rilevato il suo primo caso all'inizio di marzo, il Marocco ha registrato 72.394 casi di infezione da Covid, inclusi 1.361 decessi.

"Rischiamo di essere sopraffatti dal virus", ha detto il ministro della Salute Khalid Ait Taleb all'agenzia ufficiale Map -. "Pertanto, sono necessarie misure drastiche, altrimenti la situazione potrebbe sfuggire al controllo nei prossimi giorni".

Per le autorità il picco di contagi è da attribuire al mancato rispetto dei protocolli sanitari da parte delle persone.