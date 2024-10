Giunti finalmente al termine anche gli scavi orizzontali per salvare il piccolo Rayan, il bimbo di cinque anni rimasto incastrato in un pozzo in Marocco da martedì.

Come riportato dal Corriere della Sera, tunnel si è recata un'equipe medica per tirarlo fuori. Non ci sono aggiornamenti, al momento, sulle condizioni del bimbo. Già pronto un elicottero che provvederà al trasporto in ospedale.

Ryan era caduto in un pozzo di 32 metri a Tamrout e nelle ultime ore gli erano stati inviati, con un tubicino, acqua e ossigeno. Per salvarlo è stato aperto con sei scavatrici un altro pozzo, nettamente più grande.

Giunti in profondità, dall'alba di ieri i soccorritori hanno iniziato a scavare in orizzontale per raggiungere il piccolo. Adesso l'incubo potrebbe essere giunto al termine.