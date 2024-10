Diego Maradona ricoverato in clinica. Il Pibe de Oro, che ha appena compiuto 60 anni, è stato portato in una struttura di La Plata.

Il ricovero, secondo l'emittente Espn, sarebbe legato ad un "problema psicologico ed emotivo".

Il giornalista Sebastian Vignolo, nel programma ESPN F90, ha spiegato che non si tratta di una situazione d'emergenza: Maradona verrebbe sottoposto ad una serie di esami per un check up.