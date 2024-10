Ieri sera Diego Maradona è stato ricoverato in ospedale a Buenos Aires per una visita di controllo.

A confermarlo la figlia Dalma su Twitter.«Dal momento che la notizia del ricovero di mio padre è già uscita, voglio informare tutti che si tratta di un check-up generale. Grazie a tutti e non preoccupatevi. Voglio rispetto e chiedo che non si inventino cose non vere».