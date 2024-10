Jovanotti torna sui social in compagnia di un'amica dopo la grave caduta in bicicletta tra i campi di canna da zucchero a Santo Domingo. A postare l'immagine su Instagram è stata l'amica Mara Venier che è andato a trovarlo in America. "Dajeeeee grande Lorenzo", scrive la conduttrice pubblicando la foto in cui Lorenzo Cherubini è ancora in sedia a rotelle.

"Grazie Mara per la collana bellissima e per il tuo affetto, zia Mara è passata a trovarmi", risponde il cantante nelle Stories.

Mara Venier ha approfittato dell'occasione per trascorrere alcuni giorni di vacanza col marito Nicola Carraro nella loro villa nella Repubblica domenicana. Contemporaneamente farà compagnia all'amico cantante che sta ancora trascorrendo la lunga convalescenza dopo l'intervento per la rottura del femore.

"Ci vorrà qualche tempo, ci vorrà qualche mese, facciamo cinque, per recuperare le funzioni al cento per cento - ha spiegato Jova ai fan -. A gennaio devo essere pronto, possiamo farcela, ma comunque navighiamo a vista. Anche questo è un viaggio, soprattutto perché è andata bene, poteva andare meglio, ma anche molto peggio".