Dopo aver mangiato la carne di una tartaruga di mare, otto bambini e una donna sono morti sull'isola di Pemba, nell'arcipelago di Zanzibar, in Tanzania. Nell'isola africana la carne del rettile marino è considerata una prelibatezza, ma stavolta si è rivelata fatale.

Almeno altre 78 persone sono state ricoverate per grave intossicazione. Il medico Haji Bakari ha confermato, sulla base di test di laboratorio, che tutte le vittime avevano in comune l'aver consumato la stessa carne, che in rari casi può sviluppare una tossina altamente letale.

Due dei bimbi morti erano figli della donna, anch'essa vittima. Per evitare episodi analoghi, le autorità di Zanzibar hanno inviato una squadra di gestione dei disastri ed esortato la popolazione a non mangiare tartarughe marine.