È diventata mamma a 70 anni raggiungendo il record di “madre più anziana dell’Africa”. Safina, questo il suo nome, ha partorito 2 gemelli, un maschio e una femmina, lo scorso mercoledì 29 novembre.

Come riferito dai medici dell’ospedale “Women’s Hospital International and Fertility Center” di Kampala, in Uganda, mamma e bimbi, dopo il parto cesareo, “stanno bene”. La donna ha partorito attraverso il trattamento della fecondazione in vitro dopo essersi rivolta all’ospedale a seguito di un lunghissimo tentativo, durato circa 40 anni, di avere figli.

Safina ha raccontato di essere stata vittima di “giudizi e critiche” durante questo periodo molto difficile: “Una volta un ragazzo molto giovane mi ha insultato dicendo che ero stata maledetta da mia madre a morire senza figli”, ha raccontato. “Molte persone mi hanno giudicato perché sono sterile, ma ho deciso di lasciare tutto a Dio Onnipotente che ha finalmente risposto alle mie preghiere”, ha detto ancora Safina, come riportato da Il Messaggero.

“Questa storia non riguarda solo il successo medico, ma anche la forza e la resilienza dello spirito umano”, hanno detto i medici.