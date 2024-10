Con un parto cesareo d’urgenza aveva dato alla luce il suo sesto figlio, poi è deceduta, stroncata dal Covid a 27 anni. Crystal Hernandez, di Pasadena, in Texas, non si era voluta vaccinare sia per le sue credenze religiose che per la paura di eventuali effetti collaterali.

Come riporta l'Abc, a Capodanno la ragazza aveva contratto il virus, contagiata dal marito. Lei non ce l’ha fatta ma i medici sono riusciti fortunatamente a salvare il piccolo che portava in grembo, nato a 25 settimane.

A raccontare la vicenda al notiziario del Texas Abc 13 il marito Rico Hernandez, che ha spiegato come sua moglie sia stata malissimo da subito, le mancava il respiro e aveva costantemente un senso di costrizione toracica. Il 4 gennaio si è recata in ospedale e i medici le hanno subito diagnosticato una polmonite da Covid, ricoverandola con livelli d’ossigeno nel sangue bassi.

Da allora le sue condizioni si sono aggravate progressivamente: “Ha iniziato a sentire un senso di costrizione toracica e poi il suo respiro è diventato davvero, molto corto e davvero, stava davvero male. Come se stesse lottando per parlare”, ha detto Hernandez. Ha spiegato inoltre che né lui né la moglie hanno voluto vaccinarsi per le loro convinzioni religiose: “Io e mia moglie ne abbiamo parlato. Era incinta e quindi aveva delle preoccupazioni. È successo tutto così in fretta e lei semplicemente non voleva, non si sentiva a suo agio e quindi non sono andato contro i suoi desideri”.

Hernandez ha raccontato che nelle due settimane successive al parto cesare, secondo i medici, Crystal stava leggermente migliorando, poi le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente: “Non siamo riusciti a vederla finché non è stata vicina alla morte. Vorrei averla abbracciata più forte e abbracciata a lungo prima di lasciarla andare”. Il piccolo è ricoverato nella terapia intensiva neonatale, fortunatamente non in pericolo di vita e negativo al Covid.