Un bilancio sempre più terribile quello del maltempo che ha investito la provincia di Valencia, in Spagna. Sono almeno 92 i morti, di cui 4 bambini, e decine i dispersi, dati diffusi dalla Comunità Valenziana che sono purtroppo destinati ad aggravarsi.

Le fortissime piogge torrenziali, equivalenti a quelle di un anno e cadute in poche ore, hanno causato allagamenti, interruzioni del traffico, deviazione di voli e l’uscita dai binari di un treno. Molte persone sono rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni, i soccorritori hanno utilizzato i gommoni per recuperare alcuni residenti. Intanto la Farnesina ha fatto sapere che non ci sono connazionali fra le vittime dell’alluvione.

Da oggi, giovedì 31 ottobre, il maltempo dovrebbe cominciare a perdere forza, ma 12 province restano comunque in allerta. Proclamati tre giorni di lutto nazionale.