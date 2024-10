Eurovision Song Contest è ancora stregato per l'Italia: Mahmood, a Tel Aviv, in mondo visione, arriva secondo dietro l'Olanda nonostante il grande successo per l'esibizione dell'artista vincitore di Sanremo con Soldi - accreditato nei pronostici insieme ad Olanda, Svezia, Francia e anche Australia - che ha tenuto la sua performance come 22° concorrente.

Molto trascinante il suo show: tutti in piedi gli oltre 8mila spettatori per seguire la canzone che alla fine viene premiata da un'ondata di applausi. Ancora una volta l’orgoglio della bandiera dei 4 Mori può vantare il pregio di un ragazzo, come Alessandro Mahmoud, (originario di Orosei), che s’è fatto strada con la sua voglia e tenacia di un successo già inarrestabile.