Madonna, 64 anni, ha rinviato il suo tour mondiale 2023 dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva in un ospedale di New York per una seria infezione batterica.

Lo scrive la rivista Variety, secondo cui la popstar americana è in fase di "pieno recupero", come comunicato dal suo manager Guy Oseary. Il tour sarebbe dovuto partire il 15 luglio prossimo da Vancouver.

Secondo il New York Post, Madonna è stata trovata incosciente sabato ed è stata ricoverata d'urgenza in terapia intensiva e intubata. La cantante, dopo il miglioramento delle condizioni, è stata trasferita in un reparto ordinario.