Scuole e attività produttive francesi ripartiranno l'11 maggio. Lo ha comunicato Emmanuel Macron, sottolineando che "la Francia non era pronta" a un'emergenza come quella dell'epidemia Covid-19.

Anche se "l'epidemia comincia a rallentare", ha detto il presidente francese, nel Paese ci sono state carenze "come in tutti i Paesi del mondo: non abbiamo avuto abbastanza camici, guanti, gel, non abbiamo potuto distribuire altrettante maschere di quanto avessimo voluto".

Macron ha riconosciuto degli "errori" di cui bisognerà "trarre tutte le conseguenze a tempo debito". "Tutti impareremo, io per primo", ha ammesso.

I confini con i Paesi extraeuropei resteranno chiusi fino a nuove disposizioni. Secondo gli ultimi dati disponibili, la Francia sfiora le 15 mila vittime: 574 solo nelle ultime 24 ore.