Lutto per la regina Camilla: è morta infatti la sua amatissima cagnolina Beth, di razza Jack Russel, adottata nel 2011 in un canile a Londra.

La cagnetta, affetta purtroppo da un tumore incurabile, è stata soppressa lo scorso weekend, come riportato dal Times.

"Un triste addio a Beth, la compagna molto amata Della Regina, che ha portato tanta gioia durante le passeggiate, aiutando nei doveri ufficiali, o rannicchiata accanto al fuoco", è il messaggio sui sociale dell'account ufficiale di Buckingham Palace su X, che ha dato la triste notizia.

La malattia Della Regina

Una grande passione sia per i cani che per i cavalli quella della regina Camilla, che nell'ultimo periodo ha dovuto interrompere gli impegni ufficiale per alcuni problemi di salute che l'hanno costretta a riposo. La Regina, come ha comunicato un portavoce dei Windsor, "si sta riprendendo da un'infezione toracica di stagione".