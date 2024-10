E' morta a 79 anni Charlotte Johnson Wahl, madre del primo ministro britannico Boris Johnson. La donna, secondo quanto riferisce il quotidiano inglese Guardian, era ricoverata in un ospedale di Londra.

La madre del premier è deceduta "improvvisamente e pacificamente", ha fatto sapere la famiglia in un comunicato. Charlotte Johnson Wahl, pittrice ritrattista, era stata descritta in passato dallo stesso Boris come la "suprema autorità" della famiglia.

Johnson l'aveva inoltre definita come una persona che gli aveva insegnato "la uguale importanza, l'uguale dignità, l'uguale valore di ogni essere umano sul pianeta".