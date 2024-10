Si erano conosciuti in chat in una piattaforma di incontri online, avevano scambiato messaggi per diversi mesi. Lui era l’uomo perfetto per una donna del Massachusetts che aveva accettato l’invito a uscire insieme all’uomo.

Il primo appuntamento però non è andato come la donna aveva immaginato. La disavventura è avvenuta nel North Attleborough, cittadina di trenta mila abitanti nel Massachusetts. Qui una donna doveva incontrarsi con l’uomo conosciuto in chat e quando se l'è trovato di fronte si è accorta che quest'ultimo aveva pessime intenzioni: rapinare un istituto di credito, sfruttarla come complice e autista per la fuga e infine abusare di lei.

La donna era in auto insieme all’uomo il quale le ha chiesto di accostare vicino a una banca. Lei, ignara di tutto, ha fermato il veicolo e ha aspettato l'uomo.

Poi l'amara sorpresa: l'uomo si è precipitato verso la macchina tenendo in mano banconote e una pistola. Ha intimato alla donna di schiacciare l'acceleratore e scappare. Sotto choc e preda del panico, la donna ha inizialmente obbedito agli ordini del malvivente.

Ma il piano del criminale è durato ben poco, la donna braccata dalla polizia ha scelto di fermare la corsa, accostando la vettura a bordo della carreggiata, riuscendo anche ad allontanarsi dal malintenzionato.

Il rapinatore è stato quindi ammanettato e trasferito in carcere. una volta accompagnato in aula di tribunale, Castillo si è dichiarato colpevole di rapina a mano armata e aggressione nei confronti di un agente di polizia.