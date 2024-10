Ha finto di essere in sedia a rotelle e ha spalmato una fetta di torta con panna sul vetro protettivo del dipinto.

Il singolare episodio si è verificato ieri, domenica 29 maggio. Protagonista dell'atto vandalico un giovane che, con parrucca e abiti da donna, su una sedia a rotelle si è avvicinato al dipinto e ha lanciato la torta.

Tantissimi i video pubblicati sui social diventati virali (vedi in basso). In alcuni si vede un addetto alla sicurezza intento a pulire il vetro. Per fortuna il capolavoro di Leonardo da Vinci, grazie alla protezione di una teca di vetro, non è stato danneggiato.

Sui motivi del gesto, pare che il giovane lo abbia fatto per sensibilizzare le persone sulla tutela del pianeta.