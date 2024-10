Maxine Barron , 28 anni e il compagno Kareem Ernesto Leivadi 32, sono stati accusati di tortura e di omicidio volontario.

Il piccolo Anthony Avalos, di 10 anni, avrebbe scatenato l’ira della madre dopo averle detto che gli piacevano sia le femmine che i maschi. Per giorni l’avrebbero lasciato senza cibo e senza la possibilità di utilizzare il bagno. E' quanto sarebbe accaduto nel sud della California.

Secondo il nypost.com, le torture includevano anche sbattere Anthony per terra e frustarlo con una cinta o una corda.

I fratellini avrebbero assistito alle varie scene, costretti ad assicurarsi che il piccolo stesse sempre in ginocchio.

Gli agenti della procura di Los Angeles avrebbero trovato Anthony sdraiato a terra sul pavimento della sua stanza: non era più in grado di reggersi in piedi e quando è stato portato all’ospedale purtroppo era troppo tardi ed è morto dopo poche ore.

Il piccolo aveva riportato un’emorragia cerebrale e un trauma cranico. Era ricoperto di lividi in tutto il corpo e bruciature di sigarette sul viso.

Il bambino era già stato allontanato dalla famiglia nel 2015, a seguito di una denuncia per abusi ai Servizi per la famiglia da parte della zia, sorella di Maxine Barron, e ora si indaga anche su come sia potuto succedere che i servizi sociali l’abbiano rimandato dalla madre.

Gli otto fratellini di Anthony, di età compresa tra gli 11 mesi e i 12 anni, sono stati affidati ai servizi sociali che si occuperanno di loro anche dal punto di vista psicologico.

Se condannati, riporta il nypost, la madre di Anthony rischia fino a 22 anni di carcere nella prigione di stato. Mentre il suo fidanzato potrebbe essere condannato a 32 anni.