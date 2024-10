Sin da adolescente ha cercato di rimuovere la barba con rasoio, creme e cerette, ma non è servito a nulla. Così Harnaam Kaur, una ragazza inglese di 23 anni, che ha una seria alterazione ormonale, ha deciso finalmente di accettarsi per quella che è. Ma il suo percorso non è stato indolore. "All'età di 11 anni", ricorda, "ho subito abusi a scuola, cercavo di coprire il mio corpo, soffrivo per le persone che mi fissavano per strada, per gli insutli a scuola. Volevo farla finita". A 16 anni, dopo alcuni episodi di autolesionismo, Harnaam trova dentro di sé le risorse per vivere con maggiore serenità. "Oggi mi sento più donna che mai", commenta orgogliosa. "Racconto la mia storia affinché possa essere una testimonianza positiva per altre ragazze che vivono la mia stessa condizione". Per il suo coraggio ha ricevuto molte lettere di solidarietà, tra cui anche proposte di matrimonio. Una bella lezione di amor proprio