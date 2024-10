Pur di fare ascolti le TV sembrano ormai pronte a tutto. In Gran Bretagna arriva Sex Box il reality show dove le coppie coinvolte dovranno fare sesso all’interno di una stanza in plexiglass insonorizzata e con un vetrata opaca che crea un effetto vedo non vedo.

Dopo aver visto ragazzi rinchiusi in una casa per diversi mesi e personaggi famosi su isole deserte, all’apparenza senza nessun tipo di confort, per la prima volta arriva in Gran Bretagna un reality a luci rosse. Sex Box andrà in onda a partire dal 4 ottobre sul Channel 4.

Sarà una giuria, composta dalla conduttrice Mariella Frostrup, dall’ esperta di sessualità Tracey Cox, dall’esperto in relazioni di coppia Dan Savage e dallo psicoterapeuta e scrittore Phillip Hodson, a giudicare la performance.

In Gran Bretagna è già polemica.