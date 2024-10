Un vasto incendio ha avvolto la torre Grenfell in Latimer Road, nella parte ovest di Londra, a North Kensington, non lontano dal popolare quartiere di Notting Hill.

Le fiamme, divampate della notte, hanno attaccato tutti i 140 appartamenti dell’imponente edificio residenziale. Sul posto hanno lavorato tutta la notte oltre 200 pompieri con una quarantina di mezzi e autoscale mediante le quali sono stati indirizzati i getti d’acqua verso gli appartamenti, mentre i circa 500 inquilini venivano evacuati. Le persone ricoverate in 5 ospedali sono oltre 30.

Non si sa quante persone fossero presenti nell’edificio nel momento in cui sono divampate le fiamme. Secondo la Bbc “un numero non piccolo di persone” sono ancora da rintracciare.

Presenti anche decine di ambulanze e pattuglie della polizia. La colonna di fumo è visibile in gran parte del centro della capitale britannica. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha parlato di “un incidente grave” riferendosi all’incendio. Il palazzo in questione è stato costruito nei primi anni '70 e recentemente erano stati avviati i lavori per un'ampia risistemazione.

Si teme che ci siano vittime. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto con i loro occhi alcuni residenti saltare dalla finestra per sfuggire alle fiamme.

Un primo dramma venne sfiorato nel 2013 alla Grenfell Tower, quando a causa di una sovratensione nel 2013 è stato evitato per un soffio “un incendio dalle conseguenze drammatiche”, in un momento in cui “i residenti hanno vissuto un periodo terrificante di sovratensioni che in seguito si è capito erano provocate da cablaggi difettosi”.