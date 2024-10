L'Organizzazione mondiale della Sanità ha posto fine all’emergenza sanitaria globale del Covid. A dichiararlo è stato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Lo stato di emergenza sanitaria internazionale era stato dichiarato il 30 gennaio 2020.

“Questo è un momento da celebrare - ha detto Ghebreyesus - ma è anche un momento per riflettere. Deve restare l'idea della potenziale minaccia di altre pandemie. Ora abbiamo strumenti e tecnologie per prepararci a pandemie meglio e riconoscerle prima, ma globalmente una mancanza di coordinamento potrebbe inficiare tali strumenti. Sono state perse vite che non dovevano essere perse, promettiamo ai nostri figli e nipoti che non faremo mai più gli stessi errori”.

“All’inizio della pandemia, fuori dalla Cina c’erano circa 100 casi di Covid e non vi erano morti dichiarati. In tre anni da qual momento il mondo si è capovolto: circa 7 milioni di morti sono stati riportato dall’Oms, ma noi sappiano che la stima è di molte volte maggiore, pari almeno a 20 milioni di morti” ha aggiunto Ghebreyesus.