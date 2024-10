Misure anticovid per 10 milioni di persone nel Regno Unito. Dalla mezzanotte, infatti, sono entrati in vigore i provvedimenti relativi a circa 2 milioni di abitanti del nordest dell'Inghilterra: non potranno avere contatti con altri nuclei familiari e dovranno rispettare il coprifuoco fissato per le 22.

I trasporti pubblici andranno usati solo per motivi essenziali, in particolare per raggiungere scuola e luogo di lavoro. Non si potrà assistere ad eventi sportivi amatoriali. Inoltre, le indicazioni prevedono che anche i giorni di vacanza e di festa vengano trascorsi nell'ambito familiare.

Le norme riguardano gli abitanti delle aree di Newcastle, Northumberland, North Tyneside, South Tyneside, Gateshead, County Durham e Sunderland. Tali restrizioni si aggiungono a quelle già in vigore per altre zone del paese: come sottolinea il Guardian, i provvedimenti riguardano nel complesso 10 milioni di cittadini, circa il 15% della popolazione complessiva di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

Nuovi contagi. Il governo del Regno Uniti ha confermato che nelle ultime 24 ore si sono registrati quasi 3400 nuovi casi di Covid e 21 decessi. Secondo l'ultimo bilancio infatti sono stati 3395 i test positivi, mentre sono state ricoverate 134 persone. Sale a 988 il numero totale dei pazienti ricoverati per il Covid, 124 dei quali in terapia intensiva.