"Siamo fiduciosi sul fatto che Joe Biden sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti". Lo afferma Jen O'Malley Dillon, il manager della campagna dell'ex vicepresidente.

"I risultati indicano che questa sera siamo chiaramente sulla via verso la vittoria": dice Jen O'Malley Dilllon. "Riteniamo di trovarci chiaramente sulla via verso la vittoria, per questa sera ci aspettiamo che il vicepresidente (Biden, ndr) ottenga dei vantaggi tali da superare i 270 voti elettorali", ha annunciato Dillon.

Biden "raccoglierà il maggior numero di voti di qualsiasi candiato presidenziale nella storia, e stiamo ancora contando: ha ottenuto oltre il 50% del voto popolare".

"Stiamo per vincere in Michigan con un margine maggiore di quanto fece Trump nel 2016, per vincere in Wisconsin con un margine maggiore di quanto fece Trump nel 2016; e abbiamo strappato uno dei suoi stati l'Arizona", ha concluso.