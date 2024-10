Un bambino di 6 anni spara alla sua maestra, che ora è in gravi condizioni, e viene arrestato. È successo alla Richneck Elementary School in Newport News, in Virginia, come ha reso noto Steve Drew, capo della polizia locale. “L’individuo è uno studente di 6 anni. È sotto custodia della polizia”, ha spiegato Drew.

La vittima è un’insegnante di circa 30 anni, colpita all’interno della classe. “Non è stata una sparatoria accidentale”, ha precisato Drew, come riferisce la Cnn. Secondo la ricostruzione, nel pomeriggio di venerdì il bambino ha preso la pistola e ha sparato dopo una discussione con la maestra. Le condizioni della donna sono migliorate nelle ultime ore.