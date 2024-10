Why always you, Mario? Perché sempre tu? Il bomber del Milan, dopo la cocente delusione dei Mondiali in Brasile, è un fiume in piena e non smette di far parlare di sé.

L'ultima 'balotellata' è arrivata in queste ore quando l'attaccante bresciano ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae con in braccio un fucile accompagnata dalla scritta. "A big kiss to all the haters", ovvero "Un grande bacio a tutti quelli che mi odiano".

L'immagine è rimasta per un po' sul profilo di Balotelli che poi, forse, si è reso conto di quanto fosse inopportuna e ha deciso di cancellarla.

L'ennesima esibizione d'immaturità di un campione promesso che tarda a realizzarsi.