Importante vetrina internazionale per il Wine & Food made in Sardegna: dall'11 al 13 settembre, infatti, in concomitanza con gli incontri B2B dell'Akademia Italia di Budapest, gli operatori Paolo Branda e Tommaso Sussarello, attivi da anni nel campo della promozione dell’agroalimentare e del turismo, coordineranno un paniere di aziende rappresentative delle eccellenze enogastronomiche sarde, per farle conoscere nella capitale ungherese.

Accompagnata da Nando Faedda (Presidente di Unioncamere Sardegna), la delegazione darà ricevuta dall'ambasciatore italiano in Ungheria, Massimo Rustico. Sarà un'occasione importante per i mediatori e distributori magiari per poter scoprire il meglio dei prodotti isolani, provenienti dal Sassarese, Sinis, Medio Campidano e Ogliastra, a partire dai vini per proseguire con olio, bottarga, conserve, formaggi e pane carasau. Saranno presenti anche panadas e pasta tradizionale.

L'attività rientra in una più vasta strategia messa in campo dalla società slovacca Promoeuro SRO, con sede a Bratislava, che da oltre dieci anni opera in tutta l'area danubiana, sino a Praga, per la promozione e lo sviluppo dei rapporti commerciali con partner esteri. L'organizzazione operativa sarà curata dell'agenzia governativa Italian Trade Agency, sede di Budapest, che ha concordato un rapporto di collaborazione con la Promoeuro per diversi eventi.

L'iniziativa vuole anche porre le condizioni per un rapporto di continuità nelle relazioni commerciali tra i due territori, che al momento godono di un collegamento aereo diretto, ancora stagionale.