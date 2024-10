L’uomo con la barba piace molto di più alle donne: lo rende più attraente, da un profondo senso di sicurezza ed è visto meglio come papà. Rispetto a chi si rasa e manifesta un aspetto più fanciullesco, le donne prediligono l’uomo con la barba, soprattutto se lasciata crescere per dieci giorni, che lo rendono rude e virile. Lo sostiene una ricerca, che ha coinvolto 177 donne e 351 uomini, tutti eterosessuali, condotta presso la University of New South Wales in Australia e pubblicata sulla rivista Evolution and Human Behavior. L’indagine ha analizzato le preferenze femminili relativamente a quattro rasature maschili: completamente rasato, barba di cinque giorni, barba di dieci giorni, barba molto lunga. I risultati hanno fatto emergere la preferenza per l’uomo con la barba di dieci giorni.

Nella foto il modello Mariano Di Vaio