Da una ricerca dell’università di Pittsburgh e Santa Barbara, in California, pubblicata sulla rivista “Evolution and human behaviour”, sembrerebbe che le donne in carne siano più intelligenti di quelle magre.

Secondo gli scienziati, infatti, le prime produrrebbero un maggior quantitativo di Omega3, un grasso che avrebbe la tendenza a depositarsi principalmente sui fianchi e le cosce femminili. Il risultato del test d’intelligenza ha raggiunto punteggi più alti proprio nelle donne che hanno un maggior distacco fra la misura dei fianchi e quella della vita (il rapporto ideale tra la circonferanza fianchi e la vita sia compreso tra i 0,6 e i 0,7, la classica forma a pera).

E inoltre, un’indagine portata avanti su persone di sesso maschile di età compresa tra i 25 e i 45 anni, ha fatto emergere che gli uomini sono maggiormente attratti dalle forme: preferiscono le donne in carne a quelle magre.